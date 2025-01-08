Фицо отказался рассказывать, действительно ли отдыхал в шикарном отеле во Вьетнаме, и набросился на оппозицию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который, как сообщалось, проводил время в роскошном отеле во Вьетнаме, снова вышел на связь. Политик не сообщил, где он был во время отпуска, отметив, что не будет "удовлетворять ненавистников".

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Об этом он сказал 7 января в своем видеообращении в Facebook, которое цитирует Aktuality. Таким образом Фицо прямо не подтвердил и не опроверг факт пребывания во Вьетнаме.

"Я не могу и не хочу подчиняться нашим ненавистникам, которые требуют всю информацию о моей работе и частных планах", – заявил он.

Премьер сообщил, что правительство будет предоставлять только необходимую информацию о программе премьер-министра. "Что касается моей частной программы, мы не будем предоставлять никакой информации", – добавил он.

При этом Роберт Фицо все же отметил, что находился в роскошном отеле, потому что имел там встречу.

"У нас так принято, что когда я еду с частным визитом за границу, мне предлагают неформальные частные встречи с важными должностными лицами той страны. И для этого наши иностранные партнеры обеспечивают транспортную логистику, безопасность и место проведения встречи", – рассказал политик.

Также он обвинил СМИ и оппозицию в том, что они передают информацию о местонахождении "оппозиционным активистам", чтобы те могли его "расстрелять".

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ писали о том, что в Словакии в течение двух недель не было официальной информации о том, где находится премьер-министр Роберт Фицо. По последнему видео, которое он опубликовал, удалось выяснить, что политик находился в номере роскошной гостиницы Capella Hanoi в столице Вьетнама Ханое.

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