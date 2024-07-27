Финляндия заподозрила российское судно в нарушении своих территориальных вод

Правительство Финляндии подозревает, что российское судно нарушило территориальные воды страны. Инцидент произошел 26 июля в восточной части Финского залива.

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Сейчас продолжается расследование происшествия. Об этом сообщает издание Reuters.

В заявлении министерства обороны Финляндии говорится, что пограничная служба расследует инцидент и предоставит дополнительную информацию по мере его продолжения. Главный следователь пограничной службы Петтер Стауффер заявил, что морскую границу пересек корабль Балтийского флота ВМФ РФ, который предназначен для разведки морского дна.

В пограничной службе рассказали, что этот инцидент произошел в восточной части Финского залива и длился около семи минут, после чего российское судно покинуло территорию страны в сопровождении корабля пограничной охраны.

"Министерство обороны как высший территориальный надзорный орган направляет и координирует деятельность территориальных надзорных органов по вопросам территориального надзора", – говорится в сообщении.

Напомним, российские стратегические бомбардировщики Ту-95 и китайские H-6 вошли в идентификационную зону ПВО Аляски. В результате истребителям из США и Канады пришлось идти на перехват самолетов. Российские и китайские бомбардировщики сопровождали несколько бортов F-16 и F-35.

Ранее сообщалось, что в марте немецкие истребители Eurofighter перехватили военные самолеты страны-террориста России вблизи территориальных вод Латвии. Самолеты армии РФ были замечены во время патрулирования воздушного пространства НАТО.

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