Филиппины накрыл мощный шторм: погибли 82 человека, но самое страшное не это. Фото и видео

Тропический шторм Трами обрушился на северо-запад Филиппин. В результате оползней и сильного наводнения погибло не менее 82 человек. Синоптики предупредили, что сильные ветры и другие погодные факторы в Южно-Китайском море могут заставить шторм повернуть обратно в сторону Филиппин.

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Об том пишет АР. Много местных жителей оказались в ловушке, некоторые из них были вынуждены спасаться от шторма на крышах своих домов.

Журналисты отмечают, что шторм Трами стал 11-м и одним из самых смертоносных в Филиппинах в этом году. Начальник полиции заявил, что 49 человек погибли, в результате оползней в провинции Батангас к югу от Манилы. Еще 26 погибли в Биколе. Общее предварительное количество жертв составляет 82 человека.

Пропавшими без вести считаются 17 жителей деревни Батангас, а также 27 человек из других провинций.

В общей сложности, стихия в той или иной степени затронула более 2,6 млн человек, из которых около 320 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Хотя Трами не перерос в тайфун, в некоторых регионах он вызвал необычайно сильные дожди – за 24 часа там выпала месячная норма осадков, что привело к наводнениям в ряде населенных пунктов.

Шторм в последний раз отслеживался днем в пятницу, 25 октября, в 410 км к западу от провинции Илокос-Сур со скоростью ветра до 95 км/ч и порывами до 115 км/ч. Он двигался на северо-запад со скоростью 30 км/ч в сторону Вьетнама, который, по прогнозам, будет атакован Трами, начиная с воскресенья, 27 октября.

На внеочередном совещании президента Фердинанда Маркоса с членами кабинета министров главный синоптик сообщил, что в начале следующей недели Трами может повернуть в сторону западных Филиппин. Однако есть и вероятность того, что он уйдет от Филиппин, не достигнув побережья.

Как сообщал OBOZ.UA, северную часть Вьетнама накрыл супертайфун Яги, который признан самым мощным штормом в Азии в этом году. Тропический циклон уже унес жизни не менее 16 человек.

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