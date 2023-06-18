Филиппинский паром со 120 пассажирами и экипажем загорелся в море: фото с места ЧП

Утром 18 июня во время путешествия из провинции Сикихор в провинцию Бохоль в центральной части Филиппин загорелся теплоход Esperanza Star. На борту в этот момент находилось 120 пассажиров и членов экипажа.

Видео дня

На место происшествия направили два судна для спасения и тушения пожара, который бушевал более пяти часов. Об этом сообщает AP News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Все 120 пассажиров и членов экипажа на борту филиппинского парома были благополучно спасены. По информации береговой охраны, пожар тушили в течение пяти часов.

Очаг возгорания был зафиксирован на двух палубах на одном конце парома. Сотрудники береговой охраны на борту другого судна использовали водометы для тушения пожара, а поблизости во время спасательной операции рядом находилось еще одно судно.

Пресс-секретарь береговой охраны Джой Гуматай сообщила, что никто из пассажиров и членов экипажа в результате пожара не пострадал. В то же время она не сообщила никаких подробностей и причин возгорания. В береговой охране добавили, что эвакуированных доставили в портовый город Тагбиларан в провинции Бохоль. Сейчас ведется расследование происшествия.

Напомним, в Египте на яхте Hurricane, предназначенной для дайвинга, произошел пожар, охвативший судно, на котором находились 29 человек. В результате паники люди начали прыгать за борт, и спасатели сообщили о трех британских туристах, которые были объявлены без вести пропавшими.

Ранее сообщалось, что в российском Новочеркасске Ростовской области 14 июня вспыхнул мощный пожар, есть пострадавшие. Горела Новочеркасская ГРЭС, расположенная в 35 км от Ростова-на-Дону: очевидцы говорят, что пожар вспыхнул после взрыва.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая в Новой Шотландии (Канада) лесные пожары охватили значительную территорию, было уничтожено и повреждено много домов. Площадь пожара, который вспыхнул 28 мая, выросла до 788 гектаров.