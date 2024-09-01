Фермеры Польши угрожают перекрыть границу с Украиной: в ГПСУ прояснили ситуацию

В субботу, 31 августа, появилась информация о том, что фермеры Польши снова угрожают перекрыть границу с Украиной перед ЧП "Хребенне - Рава-Русская". Впрочем , в ГПСУ прояснили ситуацию.

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Соответствующее заявление в эфире телемарафона сделал спикер ведомства Андрей Демченко. Он опроверг слухи о возможном блокировании границы польскими фермерами, отметив, что никакой информации о таких намерениях нет.

Отмечалось, что в последнее время наблюдалось значительное снижение закупочных цен, сказал Сильвестр Дзевульский из Люблинской сельскохозяйственной палаты. Он считает, что это происходит из-за Украины.

"Польша не может конкурировать с Украиной на международном рынке, поскольку себестоимость производства там значительно ниже. Украинцы не обязаны соответствовать строгим экологическим стандартам ЕС. Поэтому высок риск потери внешних рынков", – говорилось в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что польские аграрии угрожают Украине блокировать границу. Они заявили, что из-за украинских производителей их фрукты не конкурентно способны, будто разрушает рынок.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники рассказали, куда чаще всего пытаются бежать уклоняющиеся из Украины. За поддельными документами они чаще всего направляются в Польшу. Если же говорить о незаконном пересечении границы вне пунктов пропуска – военнообязанные украинцы чаще всего выбирают Румынию и Молдову.