Так, друзья — сегодня будет пост про события, которые прямо сейчас разворачиваются в твиттере, фейсбуке, а заодно и в инстаграме, и касаются прошедших в США выборов и недавнего штурма Капитолия, в ходе которого погибло несколько (по последним данным — пятеро) человек. Ситуация для США на самом деле беспрецедентная — такого не случалось более 200 лет американской демократии, – пишет белорусский блогер Максим Мирович на своей странице в Фейсбук.

На днях фейсбук и твиттер заблокировали аккаунты Трампа – который предпочитал использовать социальные сети для прямого общения, минуя "официальные" СМИ. На страницу Трампа в фейсбуке подписаны более 33 миллионов человек, а на страницу в твиттере были подписаны более 80 миллионов – и вот сейчас страница Трампа в фейсбуке временно заморожена, а твиттер-аккаунт полностью удалён.

Как и почему заблокировали Трампа

В ноябре 2020 года в США прошли выборы, в результате которых по официальным подсчётам победил Джо Байден – который был единственным сильным конкурентом Трампа на выборах и выступал от демократической партии. Трамп с таким результатом выборов не согласился, и начал распространять многочисленные заявления о "фальсификациях" и "вбросах".

Для того, чтобы как-то повлиять на Трампа, фейсбук даже изобрёл отдельные плашки, которыми начал помечать посты Трампа – плашки сообщали о законах США и о том, что информацию о "вбросах и фальсификациях" не подтвердили независимые суды США. Выглядело это примерно так:

Нечто подобное сделал и твиттер – начав помечать твиты Трампа всякими пометками вроде "непроверенная информация" и так далее. 6 января Трамп объявляет о "Марше спасения Америки", в ходе которого и происходит штурм Капитолия. Вероятнее всего, он был необходим для того, чтобы помешать американскому Конгрессу официально объявить о результатах выборов. Позже Трамп призвал протестующих воздержаться от насилия и оставить Капитолий.

Несмотря на то, что позже Трамп призвал протестующих оставить Капитолий и воздержаться от насилия – СМИ посчитали, что Трамп продолжает "разжигать" и заблокировали его аккаунты в социальных сетях – инстаграм и фейсбук-аккаунты бывшего президента США сейчас заморожены, а твиттер полностью и навсегда удалён. Сейчас аккаунт Трампа в твиттере выглядит вот так:

После того, как Трамп узнал о блокировке своих аккаунтов – он потерял над собой контроль, пришёл в бешенство и заявил, что в скором времени создаст собственную соцсеть без возможности подобных блокировок.

Наступление на свободу слова или ответственность?

После блокировки Трампа твиттер сделал официальное заявление о причинах блокировки аккаунта Трампа – он заблокирован "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию". Примерно в том же ключе высказался и основатель фейсбука Марк Цукерберг – он объяснил это необходимостью мирной передачи власти Байдену:

И вот тут возникает интересный вопрос – допустимы ли подобные блокировки и цензура? Я напомню, что суды не поддержали версию Трампа о "фальсификациях", т.е. признали её конспирологической теорией заговора. Допустима ли в этом случае блокировка медиа-ресурсов Трампа (или какого-либо ещё политика), или свобода слова должна быть безграничной?

В любом случае, США остаётся страной, где частная компания twitter может заблокировать президента, а президент ничего не может сделать с частной компанией twitter – как бы ему этого ни хотелось.