Фейковые новости, основанные на ИИ, угрожают демократическим выборам во всем мире, – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что в течение этого года избирателей и кандидатов, участвующих в выборах во многих странах мира, будет ждать "поток лжи" и дезинформации. Этому в частности будет способствовать быстрое развитие искусственного интеллекта (ИИ) и социальных сетей.

Соответствующее заявление Блинкен сделал в понедельник, 18 марта, во время выступления на третьем Саммите за демократию в Сеуле. Его цитирует "Голос Америки".

"В этом году на выборы пойдет почти половина населения мира. Это необычный год выборов в стране за страной. Но граждане и кандидаты столкнутся с потоком лжи, который задушит серьезные гражданские дискуссии", – сказал политик.

По его словам, темпы распространения дезинформации значительно выросли за счет использования цифровых технологий – соцсетей и ИИ.

"Фейковые новости и дезинформация, основанные на искусственном интеллекте и цифровых технологиях, не только нарушают личную свободу и права человека, но и угрожают демократическим системам", – отметил госсекретарь Штатов.

Блинкен объяснил, что эти технологии используют враги демократических стран, чтобы воспользоваться разногласиями внутри демократий. Они продвигают недоверие, цинизм, нестабильность, настраивают одни группы против других и дискредитируют институции. А люди в обществах, на которые направлены такие атаки, усиливают эту динамику: иногда намеренно, иногда – под влиянием ботов и алгоритмов.

Государственный секретарь США подчеркнул, что борьба с дезинформацией и создание устойчивой информационной среды является неотложным приоритетом для американской дипломатии. Это в интересах национальной безопасности США. "Мы продолжаем разоблачать, останавливать и сдерживать дезинформацию", – заверил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский парламент утвердил первую в мире комплексную программу по ограничению рисков искусственного интеллекта (ИИ). Документ должен обеспечить безопасность и соблюдение основных прав граждан.

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