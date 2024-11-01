'Фейк и часть дезинформационной кампании': в одном из штатов США предупредили о попытке России вмешаться в выборы

Государственный секретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер заявил, что штат подвергся дезинформации о президентских выборах. Он указал на опубликованное в сети видео, на котором якобы мигрант из Гаити рассказывает, как несколько раз проголосовал, и назвал его элементом российской дезинформации.

Видео дня

Заявление Раффенспергер процитировало CNN в пятницу, 1 ноября. По его словам, "целенаправленная дезинформация", распространяемая в сети о выборах в Штатах, вероятно, является результатом иностранного вмешательства, цель которого – "посеять раздор и хаос".

Видео, о котором говорит госсекретарь Джорджии, появилось в соцсети X в четверг и набрало более полумиллиона просмотров. На нем якобы мигрант из Гаити утверждает, что несколько раз голосовал за вице-президента Камалу Харрис. Оригинальный пост был удален, но само видео продолжает распространяться в сети.

Раффенспергер заявил, что видео, вероятно, фейковое, и а его цель – вызвать "необоснованные опасения по поводу избирательного процесса в Джорджии". Он сказал, что работает с чиновниками штата и федеральными властями, чтобы выявить его происхождение.

"Тем временем мы просим Илона Маска и руководство других социальных сетей удалить это. Это, очевидно, фейк и часть дезинформационной кампании. Вероятно, это продукция российских фабрик троллей", – говорится в заявлении Раффенспергера.

Бывший директор CISA (Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры) Крис Кребс также назвал видео "очередной чепухой от российских фабрик троллей".

"Ожидайте потока такой же чепухи в ближайшие несколько недель", – сказал он.

Джорджия – один из семи колеблющихся штатов, где, как показывают опросы, идет напряженная борьба между кандидатом от демократов вице-президентом Камалой Харрис и кандидатом от республиканцев – экс-президентом Дональдом Трампом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что по состоянию на 29 октября преимущество Харрис над Трампом в избирательной гонке сократилось до одного процентного пункта.

А по состоянию на 20 октября, по данным опроса The Hill, Дональд Трамп обогнал Камалу Харрис. Коэффициент составлял 52% против 48% голосов опрошенных.

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