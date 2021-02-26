ФБР объявило в розыск 'повара Путина' и пообещало 250 тысяч долларов награды

Федеральное бюро расследований США объявило в розыск 13 россиян за вмешательство в выборы 2016 года. В их числе олигарх Евгений Пригожин, которого называют поваром президента России Владимира Путина.

Соответствующая информация опубликована на сайте американского ведомства. Согласно объявлению, за информацию, которая поможет арестовать Пригожина, назначено вознаграждение в размере 250 тысяч долларов.

"ФБР разыскивает Евгения Викторовича Пригожина за его предположительное участие в сговоре с целью мошенничества, направленного против США", – сказано в сообщении.

В ведомстве подозревают, что он контролировал и санкционировал операции "Агентства интернет-исследований", направленных на вмешательство в политику и выборы в США.

Также в ФБР подчеркнули, что в 2018 году был выдан ордер на арест олигарха.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2020 года Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию с призывом американской администрации и ЕС ужесточить санкции против Пригожина, которого также связывают с ЧВК Вагнера.