ФБР объявило в розыск российских хакеров, устроивших атаки на атомные электростанции

Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило российских хакеров в розыск за взлом атомных электростанций. Четырех россиян обвиняют в создании угрозы критически важной инфраструктуре как в США, так и во всем мире.

На сайте ведомства опубликовали их фото. Издание Sky News пишет, что обвинения выдвигаются на фоне растущей обеспокоенности по поводу российских кибератак, связанных с вторжением путинской армии в Украину (чтобы посмотреть снимки, доскролльте новость до конца).

Так, ФБР обвинило четырех россиян во взломе энергетических компаний по всему миру, "используя методы, предназначенные для нанесения физического ущерба в будущем с потенциально катастрофическими последствиями".

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Среди обвиняемых: Евгений Викторович Гладких, якобы работавший в Министерстве обороны России, Павел Александрович Акулов, Михаил Михайлович Гаврилов и Марат Валерьевич Тюков, которых подозревают в работе на спецслужбы России.

В двух открытых обвинительных заключениях говорится, что в период с 2012 по 2018 год эти люди работали на российское правительство, преследуя сотни жертв в более чем 135 странах, включая Британию, Ирландию и даже Китай.

По словам заместителя генерального прокурора США Лизы Монако, в результате их действий в киберпространстве могли погибнуть люди.

По данным Национального центра кибербезопасности Британии (NCSC), эти российские хакеры совершили атаку на нефтехимический завод в Саудовской Аравии с использованием вредоносного ПО, "разработанного специально для нарушения безопасности планеты".

"Оно могло нанести значительный ущерб, включая выброс токсичного газа или взрыв – любое из этих действий могло привести к гибели людей и физическому повреждению объекта", – уточнили в ведомстве.

Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Британия наложит санкции на дочернюю компанию Минобороны РФ из-за нападения на саудовский завод.

В NCSC добавили: было "почти точно" установлено, что киберпреступники, принадлежащие к Центру 16 ФСБ – организации-преемнице КГБ – стояли за многочисленными хакерскими кампаниями.

Наряду с этим группе приписывают преследование британских энергетических компаний и пресс-секретаря Михаила Ходорковского, давнего критика Кремля в Британии, а также мониторинг вебсайта, который он создал для разоблачения коррупции в российском правительстве.

Еще Центр 16 был обвинен в компрометации деловой сети (но не операционной) атомной электростанции Wolf Creek в Канзасе.

Вице-президент по анализу разведданных в компании по кибербезопасности Mandiant Джон Халтквист, отметил, что обвинения выдвигаются на фоне растущей обеспокоенности по поводу российских кибератак, связанных с вторжением в Украину.

"Хотя хакеры не были обнаружены в проведении подрывных атак, замечено, что они проникли в критически важную инфраструктуру на случай непредвиденных обстоятельств в будущем. Мы обеспокоены недавними событиями, ведь это может оказаться тем непредвиденным обстоятельствов, о которой мы предупреждали", – сказал он.

По его словам, обвинительные заключения четырем россиянам стали "предупредительным выстрелом" для кремлевских хакеров: "Эти действия носят личный характер и призваны сигнализировать всем, кто работает в этих программах, что они не смогут покинуть Россию в ближайшее время".

Российская Федерация последовательно отрицает свою причастность к кибератакам, о которых заявляют США, Британия и их союзники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США признали "Лабораторию Касперского" угрозой для нацбезопасности страны. Федеральная комиссия по связи внесла российскую IT-компанию в перечень поставщиков телекоммуникационного оборудования и услуг, угрожающих американским гражданам.

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