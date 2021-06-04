Facebook заблокировал аккаунт Трампа на два года: он назвал это неуважением

Приостановка работы аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа в социальных сетях сохранится еще в течение двух лет – до января 2023 года. Речь идет о Facebook и Instagram.

Об этом говорится в решении надзорного совета Facebook. Ранее компания сообщила о блокировке Трампа в Facebook и Instagram, но без указания даты окончания.

Отмечается, что отсчет срока начался с 7 января 2021 года. Это означает, что профили Трампа в соцсетях могут быть разблокированы 7 января 2023 года.

Последняя запись на странице экс-президента была сделана 6 января.

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Трамп, комментируя решение компании, заявил, что оно является неуважением к более 70 млн американцев, которые голосовали за него на президентских выборах в 2020 году, и покушением на свободу слова.

"Нельзя, чтобы им сошла с рук эта цензура и замалчивание, а мы, в конце концов, победим. Наша страна не может больше терпеть эти злоупотребления!" – добавил он.

Отметим, что ранее в Facebook заявили, что намерены лишить политических деятелей привилегий при публикации сообщений в их социальных сетях. Согласно новой политике Facebook, сообщения, сделанные непосредственно политиками, по-прежнему не будут проверяться сетью независимых фактчекерив компании. Но они впервые будут открыты для принуждения к правилам, которые модераторы Facebook применяют к другим пользователям.

Напомним: после штурма Капитолия Трампа заблокировали в 12 социальных сетях и платформах: Facebook, Twitter, Google, Spotify, Snapchat, Instagram, Shopify, Reddit, Twitch, YouTube, TikTok и Pinterest. С заявлением по этому поводу выступил основатель Facebook Марк Цукерберг.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Дональда Трампа решили заблокировать еще в одной соцсети, а Telegram назвал его "мошенником".