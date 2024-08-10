F-16 расширят возможности украинской ПВО далеко за пределы границы с Россией, – американский эксперт

Американские истребители F-16, которые уже есть на вооружении у Сил обороны Украины, предоставят новые возможности в защите от воздушных угроз армии России. Украина сможет протянуть свою ПВО далеко за пределы границы с РФ.

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Об этом сказал американский эксперт по разведке и борьбе с терроризмом Малкольм Нэнс в интервью Укринформу. Он отметил, что отдельные виды вооружения "сами по себе не выиграют войну", однако появление в Украине F-16 точно изменит ситуацию на фронте.

"Истребитель оснащен ракетами AMRAAM. Теперь расстояние до цели будет достигать 100 километров. Российские самолеты будут взрываться вместе с крылатыми ракетами в воздушном пространстве РФ", – пояснил эксперт.

По словам Нэнса, будучи интегрированными в систему противовоздушной обороны Украины, самолеты F-16 смогут перехватывать с помощью AMRAAM российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", преследовать бомбардировщики и истребители.

Несколько F-16 на очень малой высоте, используя информацию с помощью системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления АВАКС НАТО или данные от ПВО, смогут поражать воздушные цели на значительной глубине.

"Теперь вы можете протянуть свою ПВО далеко за пределы российских границ. Так что F-16 изменят ситуацию", - подытожил эксперт.

Комментируя публикации в западных СМИ о том, что современные американские истребители якобы не повлияют на ход войны, Нэнс отметил, что так говорили о каждой системе вооружения, предоставленной Украине. В том числе и о системах залпового огня HIMARS, который в итоге переломили ситуацию на поле боя.

Так говорили и о ракетах ATACMS, которые долго не давали, но они стали очередным супероружием ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, первые прибывшие в Украину истребители F-16 оснащены ракетами дальностью 70 километров. Они могут применяться для сбития крылатых ракет, "Шахедов", вражеских самолетов и других воздушных целей, рассказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник.

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