Евросоюз входит в новую эру безопасности: как страны будут бороться с режимами Путина и Лукашенко

Евросоюз вступает в новую эру безопасности. Время требует от членов ЕС больше оборонных расходов, координации и взаимосовместимости, а также увеличения потенциала ОПК. В частности, оборонный сектор потребует активного привлечения финансирования, как из государственного, так и частного секторов.

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Об этом в Гданьске, во время визита Коллегии Еврокомиссии в Польшу, заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляен. Она подчеркнула: странам ЕС следует активнее сотрудничать "для снижения цен на производство военного оборудования", а также "упрощать регуляторные правила оборонных заказов" и создавать условия для "скорого внедрения инноваций" в ОПК.

"Новый политический цикл знаменует собой начало новой эры в европейской обороне. За три года путинской войны мы наращивали военное производство. Но этого недостаточно, мы должны сделать больше, чем когда-либо. Мы должны тратить больше, тратить лучше и тратить вместе. Потому что Европе нужен всплеск обороны", - отметила она.

По ее словам, Еврокомиссия готовит Белую книгу будущего европейской обороны. Документ будет представлен до середины марта. Но основные положения Белой книги четки и понятны всем.

"Современная война нуждается в масштабе, технологиях и координации – слишком больших, чтобы одно из наших государств-членов могло справиться в одиночку. Нам понадобится финансирование – как государственное, так и частное; нам придется больше сотрудничать для лучшей совместимости и снижения расходов; надо упрощать законодательство о государственных оборонных закупках; и нужно больше инноваций".

Также Еврокомиссия готовит "и скоро предложит" стратегию ЕС готовности к угрозам.

"Она включает в себя борьбу с гибридными угрозами. Я знаю, что Польша находится под большим давлением гибридных атак режимов Беларуси и России. Они цинично эксплуатируют человеческое отчаяние, заманивают мигрантов к границе, сотрудничают с контрабандистами, торговцами людьми и преступными сетями. Это не только вопрос" енко или Путин – только мы, европейцы, будем решать, кто и при каких обстоятельствах приедет в Европу", – сказала Урсула фон дер Ляен.

По ее словам, этот вопрос – противостояние гибридной атаке мигрантами со стороны Беларуси и России – уже обсуждали на неформальном Европейском совете. Для решения вопроса усиления границы ЕС необходимо совместное европейское финансирование; также, как говорит чиновница, есть намерения привлечь Европейский инвестиционный банк и частный банковский сектор.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия ищет граждан Польши, которых можно завербовать для влияния на президентскую избирательную кампанию. За распространение дезинформации в своей стране полякам предлагают 3-4 тысячи евро, заявил вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский.

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