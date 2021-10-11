Евросоюз продлил санкции против России и Сирии за применение химоружия

Европейский Союз принял решение о продлении санкций против России и Сирии еще на год в связи с нарушением международных норм о запрете на химическое оружие. Действующие ограничения, под которыми находятся 15 человек и 2 предприятия, продлятся до 16 октября 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба европейского консилиума. Впервые этот пакет санкций был введен в 2018 году.

Физические и юридические лица, согласно санкционному перечню, не смогут ближайший год посещать страны Евросоюза, а также банки на территории вышеуказанных государств замораживают все их активы. Также и сами граждане ЕС не смогут перечислять на их счета деньги для ведения коммерческой деятельности.

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Представители Союза указали, что Запад продолжит способствовать соблюдению Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Все, кто имеет отношение к нарушению запретов под любым предлогом, немедленно попадут в "немилость" международного сообщества.

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