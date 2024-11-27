Европу ждет самая холодная зима с момента вторжения России в Украину: в Bloomberg проанализировали энергетические риски

Для Европы приближающаяся зима станет самой холодной с начала полномасштабной российско-украинской войны. Холода могут повлиять на и без того высокие цены на газ и электроэнергию, особенно ввиду прекращения поставок газа через Украину с 1 января 2025 года.

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Учитывая, что европейские газохранилища уже опустошаются быстрее обычного, в Европе усилилась тревога как относительно того, хватит ли газа до конца зимы, так и относительно того, как заполнять хранилища на следующий сезон. О прогнозах и энергетических рисках от холодной зимы пишет Вloomberg.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, с конца ноября и до марта температура в Европе будет преимущественно ниже, чем в предыдущие две зимы. А это, считают в Maxar Technologies Inc, может поднять спрос на отопление до самого высокого за время полномасштабной агрессии РФ против Украины уровня.

И пусть температурные показатели зимой 2024-2025 года будут выше сезонной нормы, Европа остается уязвимой к погодным условиям.

Низкие температуры могут повлиять на и без того высокие цены на газ и электроэнергию. Особенно учитывая, что в самый холодный период, с 1 января, ожидается прекращение транзита газа через Украину.

"Морозная погода и слабый ветер уже привели к более быстрому, чем обычно, выбору газа из хранилищ этого месяца. Это вызывает обеспокоенность по поводу конца зимы и сезона пополнения запасов следующим летом", – отмечает издание, добавляя, что эскалация боевых действий между Россией и Украиной увеличивает энергетические опасности для Европы.

Метеоролог компании Atmospheric G2 Эндрю Педрини считает, что длительное похолодание связано с так называемым внезапным стратосферным потеплением, что приводит к ослаблению полярных вихрей. Речь идет о сильных стратосферных воздушных потоках, циркулирующих над Арктикой и Антарктидой зимой и удерживающих холодный воздух над полярными регионами.

"Сейчас мы внимательно следим за ноябрьской схемой, поскольку она выглядит более согласованной с теми зимами, которые в конце концов имели SSW (обозначение румба зюйд-зюйд-вест (юго-юго-запад) – Ред)", – отметил Педрини.

Его коллега Мэтью Дросс из Maxar считает, что на севере и в центре Европы погодные условия будут преимущественно мягкими, тогда как на юге, например, в Италии или на Балканах возможны более низкие температуры.

"По данным Weather Services International, в декабре ожидается снижение температуры, а спрос на отопление в Европе вырастет до уровня, превышающего сезонные нормы. В Осло (столица Норвегии. – Ред.) прогнозируется, что 8 декабря средняя температура упадет до -12, что на 9 градусов по Цельсию ниже среднего показателя за 30 лет", – пишет Вloomberg.

Напомним, по мнению Высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, зима будет тяжелой не только для Европы, но и для Украины. Он признался, что ЕС не смог передать Украине достаточно помощи для отражения ударов России, а соответственно – не сумел оградить украинцев от постоянных воздушных атак России по гражданской и энергетической инфраструктуре.