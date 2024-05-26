'Европейские банки сильно рискуют': глава Минфина США Еллен заговорила о новых санкциях из-за сотрудничества с РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что европейские банки сильно рискуют, когда продолжают сотрудничать со страной-террористом Россией. По ее словам, Соединенные Штаты могут ввести санкции против таких банков.

Также она подчеркнула, что, сотрудничая с РФ, европейские банки способствуют военным усилиям России. Об этом сообщает издание Reuters.

Йеллен отметила, что США рассматривают возможность ужесточения своих вторичных санкций в отношении банков, уличенных в содействии операциям в рамках военных усилий России.

"Мы рассматриваем потенциально более жесткое ужесточение наших санкций в отношении банков, ведущих бизнес в России", – заявила Йеллен.

При этом глава минфина США отказалась сообщить подробности и не назвала ни одного банка, против которого могут быть направлены американские санкции.

Выступая в кулуарах встречи финансовых лидеров G7 на севере Италии, Еллен сказала, что санкции, связанные с деятельностью банков в России, будут введены только "если для этого будут основания, но работа в России создает для этого очень большие риски".

Стоит отметить, что вторичные санкции уже охладили сотрудничество иностранных банков с РФ, но Еллен выразила обеспокоенность тем, что Москве удается находить пути для приобретения товаров, необходимых для наращивания военного производства, посредством транзакций через Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию.

Напомним, министры финансов G7 поддержали идею предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Первый транш от этих активов Украина может получить в июле 2024 года при согласовании шагов руководством Евросоюза.

Ранее сообщалось,что Россию и Беларусь собираются исключить из Ассоциации европейских торгово-промышленных палат из-за несоответствия их политики европейским принципам. Процесс исключения уже начат. Украина поддержала инициативу.

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