Европарламент призвал снять ограничения на удары ВСУ западным оружием и предоставить Украине ракеты Taurus

Парламент Евросоюза призвал страны ЕС разрешить Украине бить западным оружием по законным целям в России. Также там считают необходимым поставить Киеву ракеты Taurus, ввести новые санкции против Ирана и КНДР и эмбарго на газ и нефть из РФ.

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Об этом говорится в резолюции, принятой депутатами Европарламента 19 сентября в Страсбурге, Франция, пишет DW. Отмечается, что документ поддержали 425 депутатов, 131 выступил против, 63 человека воздержались.

Они убеждены, что ограничения не позволяют Украине полностью пользоваться своим правом на самооборону. В то же время она слишком уязвима перед атаками РФ на население и инфраструктуру.

Среди других требований Европарламента – штрафные меры против российского ядерного сектора, в частности целевые санкции против виновных в нарушении ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Кроме того, депутаты призывают ввести эмбарго на российское зерно, удобрения, сырье.

Также в резолюции идет речь о необходимости значительно увеличить гуманитарную помощь ЕС Украине в текущем и следующем годах. Более того, европарламентарии считают, что потребность в гуманитарной поддержке, вероятно, сохранится в течение многих лет, поэтому ЕС должен быть готов удовлетворить ее с помощью долгосрочного планирования и адекватных средств.

Еврокомиссию попросили оперативно предложить долгосрочную финансовую помощь по восстановлению Украины в сотрудничестве со странами-партнерами и создать надежный правовой режим для конфискации замороженных российских государственных активов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европарламенте остро отреагировали на решение правительства Венгрии распространить схему получения венгерской "Национальной карты" на граждан государства-агрессора России и Беларуси. Евродепутаты подчеркнули, что Москва и Минск представляют угрозу всему Европейскому Союзу, и призвали приостановить членство Венгрии в Шенгенской зоне.

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