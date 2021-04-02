Европарламент в совместном заявлении обратился к РФ и призвал перестать запугивать Украину

В Европейском парламенте (ЕП) призвали Россию прекратить запугивание и наращивание военных сил у границы с Украиной и на оккупированных территориях.

Европейские политики подчеркнули, что наблюдают за ситуацией на востоке Украины "с большой тревогой". Об этом говорится в совместном заявлении членов Европарламента, опубликованном в пятницу, 2 апреля (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

В ЕП осудили действия Москвы, призвав придерживаться режима прекращения огня на Донбассе.

"Мы призываем Россию принять безотлагательные меры с целью уменьшения напряженности, прекратив военное наращивание в Украине и вблизи ее границ, а также вооруженные провокации и запугивание", – сказано в документе.

В ЕП также заявили, что "глубоко сожалеют из-за продолжающихся человеческих жертв и иного ущерба, который испытывает Украина".

Члены Европарламента обратились к международному сообществу и лидерам демократических стран с призывом выразить их озабоченность и резкое неодобрение действий российских властей.

"Мы продолжим внимательно следить за ситуацией на востоке Украины с целью деэскалации напряженности, чтобы в конечном итоге восстановить территориальную целостность Украины", – сказано в заявлении.

Документ поддержали 18 членов Европейского парламента из Литвы, Польши, Германии, Словакии, Латвии, Болгарии, Дании, Румынии, Эстонии и Франции.

Заявление ЕП

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным украинской разведки, вооруженные силы России наращивают количество войск на территории оккупированных районов в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, под контролем кадровых российских офицеров на этой неделе состоялись тренировки военнослужащих Южного военного округа ВС РФ.