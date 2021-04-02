Європарламент у спільній заяві звернувся до РФ і закликав припинити залякувати Україну

У Європейському парламенті (ЄП) закликали Росію припинити залякування і нарощування військових сил на кордоні з Україною та на окупованих територіях.

Європейські політики підкреслили, що спостерігають за ситуацією на сході України "з великою тривогою". Про це йдеться в спільній заяві членів Європарламенту, опублікованій у п'ятницю, 2 квітня (щоб подивитися документ, доскрольте сторінку до кінця).

В ЄП засудили дії Москви, закликавши дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі.

"Ми закликаємо Росію вжити невідкладних заходів із метою зменшення напруженості, припинивши військове нарощування в Україні та поблизу її кордонів, а також збройні провокації і залякування", – вказано в документі.

У ЄП також заявили, що "глибоко жалкують через людські жертви й інші збитки, які відчуває Україна".

Члени Європарламенту звернулися до міжнародної спільноти і лідерів демократичних країн із закликом висловити їхню заклопотаність і різке несхвалення дій російської влади.

"Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією на сході України з метою деескалації напруженості, щоб у підсумку відновити територіальну цілісність України", – йдеться в заяві.

Документ підтримали 18 членів Європейського парламенту з Литви, Польщі, Німеччини, Словаччини, Латвії, Болгарії, Данії, Румунії, Естонії та Франції.

Заява ЄП

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними української розвідки, збройні сили Росії нарощують кількість військ на території окупованих районів у Донецькій і Луганській областях. Окрім того, під контролем кадрових російських офіцерів цього тижня відбулися тренування військовослужбовців Південного військового округу ЗС РФ.