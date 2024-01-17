Европарламент может лишить Венгрию права голоса в ЕС уже на этой неделе: что происходит

Депутаты Европейского парламента согласовали текст проекта резолюции по Венгрии, в которой содержится призыв лишить страну права голоса в Совете ЕС. Документ рассмотрят уже на этой неделе – в частности, в четверг, 18 января.

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Об этом сообщает издания Euractiv. Ожидается, что с согласия большинства, состоящего из социалистов (С&Д), группы зеленых/EFA, правоцентристской ЕНП, либеральной группы "Обновление" и группы "Левые", парламент в четверг одобрит резкую резолюцию.

Двумя его ключевыми пунктами являются призыв к Совету начать процесс лишения Венгрии права голоса в соответствии со статьей 7.2 договора ЕС и начать парламентское расследование для определения законности решения Комиссии о разморозке венгерских фондов с намерение начать разбирательство в Суде ЕС.

Статья 7.2 предусматривает, что парламент, с одобрения большинства в две трети, может призвать Венгрию ответить перед Европейским советом за нарушения ею верховенства закона, после чего национальные лидеры ЕС могут принять решение лишить страну права голоса.

В проекте соглашения также говорится, что Парламент поручает своему комитету по правовым вопросам как можно скорее предпринять необходимые шаги в связи с решением Комиссии, ведущим к размораживанию 10,2 млрд евро, включая анализ юридических услуг в соответствии с Правилом 149, с целью проверить законность решения в Суде.

"Мы также посылаем Еврокомиссии сильный месседж: если они просто распределят миллиарды евро во избежание вето Венгрии, им это не сойдет с рук", – сказал один из ведущих участников переговоров по резолюции, евродепутат от "зеленых" Даниэль Фрейнд.

Примечательно, что большинство законодателей ЕС заявляли, что решение Еврокомиссии выделить средства не основывалось на объективных улучшениях судебной системы Венгрии и верховенства права, как утверждают исполнительные власти ЕС.

Считалось, что это была уступка Будапешта со стороны Брюсселя перед саммитом ЕС, на котором было принято историческое решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.

Напомним, 13 января стало известно, что в Европейском парламенте петиция о лишении Венгрии права голоса уже собрала необходимое количество подписей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Венгрия согласится разблокировать предоставление ЕС помощи Украине на 50 млрд евро в течение 4 лет – однако при условии ежегодного пересмотра финансирования. Дипломаты ЕС скептически относятся к этому предложению, ведь оно позволит Виктору Орбану, которого называют "другом Путина", шантажировать Евросоюз.

Также в Евросоюзе готовят "план Б" на случай вето Венгрии о предоставлении финансовой помощи Украине.

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