Европа все еще ждет разрешения США на обучение украинских пилотов на F-16: в Politico раскрыли подробности

Почти дюжина стран Европы, пообещавших обучать украинских летчиков на американских истребителях F-16, все еще ждут от США официального одобрения программы. Обучение не может начаться, пока Государственный департамент не подпишет запрос на передачу руководств по эксплуатации, авиасимуляторов и других материалов.

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Об этом пишет Politico, ссылаясь на официальных лиц США и ЕС. Так, коалиция из 11 стран во главе с Данией и Нидерландами официально согласилась обучать украинцев на F-16 и, возможно, других истребителях в ходе саммита НАТО в Вильнюсе. В Европе надеются начать программу обучения в августе в Дании, учебный центр также будет создан в Румынии.

Хотя президент США Джо Байден пообещал дать зеленый свет программе, официальный запрос "все еще находится на рассмотрении", сказал представитель Пентагона подполковник Гаррон Гарн, который перенаправил дальнейшие вопросы журналистов в Госдеп. Представитель Госдепартамента в свою очередь отказался от комментариев.

"Сейчас нет никаких признаков того, что США в конечном итоге не дадут зеленый свет. Но запросы европейцев уже несколько недель находятся в стадии рассмотрения", – говорится в статье.

В частности, официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер ранее сообщил, что Дания официально запросила разрешение на обучение на F-16. Минобороны США как правило также рассматривает такие запросы, предоставляя экспертные знания относительно защиты конфиденциальных технологий.

Представитель минобороны Нидерландов не стал комментировать запрос Пентагону, сказав только: "Каждый шаг, который мы предпринимаем в отношении обучения F-16, мы делаем в тесном сотрудничестве с американцами и другими партнерами".

При этом Politico отмечает, что "нет ничего необычного в том, что межведомственный процесс США по утверждению передачи чувствительных оружейных технологий, особенно таких передовых, как истребители, требует времени".

С любым экспортным или учебным пакетом Пентагон должен "убедиться, что мы готовы приступить к работе с техническими руководствами, которые переводятся, пакетами технических данных и планом поддержки", прежде чем официальные лица подпишут передачу, заявил глава отдела закупок Пентагона Уильям ЛаПланте.

Подписание учебного пакета включает также план обучения обслуживающего персонала и наземных бригад.

Отвечая на вопрос об учебном пакете F-16, ЛаПланте сказал, что для любой сложной системы в США "должны убедиться, что у нас есть эксперты, потому что нам нужны специалисты по поддержке для этой системы", так как "американские и натовские советники не будут находиться на земле с украинцами".

"Мы следим за тем, чтобы все это было готово к работе. Как и любая другая рассматриваемая система, F-16 будет принадлежать к этой категории независимо от окончательного решения о том, что делать", – добавил он.

В то же время высшие официальные лица Украины говорят, что им срочно нужны F-16, поскольку украинские силы пытаются прорваться через укрепленные позиции российских войск.

Партнеры надеются начать обучение в Румынии, которое планируется провести совместно с производителем F-16 Lockheed Martin, в октябре, рассказал один из чиновников Пентагона на условиях анонимности.

По его словам, они надеются, что в первом классе будет от шести до девяти украинских пилотов, а также румынские, болгарские и словацкие. Представитель минобороны Норвегии заявил, что Осло выделяет для программы два F-16.

По словам источника, знакомого с ходом переговоров, правительства Румынии и Нидерландов провели срочные переговоры в последнюю минуту перед саммитом НАТО в Литве, чтобы согласовать детали международного плана подготовки украинских пилотов. Эти обсуждения подготовили почву для объявления коалиции F-16 во время саммита.

Однако официальные лица США не сигнализируют о срочности, пишет Politico. Высокопоставленный чиновник Пентагона, начальник оперативного управления Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Дуглас Симс заявил журналистам в четверг, что ситуация на передовой в Украине в настоящее время "не идеальна" для использования F-16.

"У россиян все еще есть средства противовоздушной обороны. У них есть воздушные возможности. И количество F-16, которое будет предоставлено, может быть не идеальным для того, что происходит прямо сейчас. Поскольку будущее изменится, это, безусловно, будет диктовать, как это будет использоваться".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Белом доме заявили, что F-16 Украине, скорее всего, будут передавать страны Европы. Для этого им необходимо разрешение Вашингтона на реэкспорт.

– Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если тренировки украинских летчиков, вероятно, начнутся в августе, а первые F-16 могут появиться в украинском небе до конца первого квартала 2024 года. Однако график может сдвигаться из-за большого количества нюансов.

– Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, украинские летчики уже почти два месяца "сидят на чемоданах". По его словам, решение о передаче F-16 и обучении сложное. Кроме пилотов, нужно обучать и других специалистов.

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