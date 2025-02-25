'Европа в тупике': Эрдоган раскритиковал либеральную демократию и призвал взять Турцию в ЕС

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Европе "либеральная демократия потеряла свою прежнюю силу", хотя и "завела Евросоюз в тупик". А вывезти ЕС из этого угла может только Турция – в качестве полноправного члена Союза.

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Об этом турецкий лидер рассказал после очередного заседания кабинета министров. В качестве примера потери силы либеральных демократов Реджеп Эрдоган привел "рост антииммигрантских и исламофобских ультраправых движений", якобы продемонстрировавших недавние выборы в странах ЕС.

"Только полноправное членство Турции может спасти Европейский Союз от тупика, в который он попал, от экономики к обороне, от политики к международной репутации", – заявил Эрдоган.

К сожалению, он не объяснил, чем же Турция "спасет" Европу, лишь отметил, что "самая привлекательная идеология прошлого века либеральная демократия" вошла в серьезный кризис.

"Либеральная демократия, которую когда-то представляли как лекарство против всех проблем, сегодня потеряла былую силу, прежнюю репутацию и влияние. Она не в состоянии проложить курс для общества, придать политике смысл, внушить в людей надежду и уверенность", – сказал он.

Одной из главных причин этого, помимо экономических факторов, турецкий лидер назвал "неспособность европейской центристской политики правильно понять дух времени".

"Политика, как и жизнь, не воспринимает вакуум. Именно такая ситуация сложилась сегодня на Западе. Как видно из недавних выборов, ультраправые демагоги заполняют вакуум в европейских демократиях", – отметил он.

Турция получила статус кандидата на вступление в ЕС в 1999 году, а переговоры о членстве начались в 2005 году. Тем не менее, Европа так и не приняла Турцию в свой союз.

В 2016 году после так называемой попытки государственного переворота риторика господина Эрдогана в отношении ЕС кардинально изменилась. В ответ на упреки ЕС в удалении Турции от ценностей и стандартов Европы, он заявил, что Турция больше не возлагает надежд на вступление в Евросоюз.

Такая двусторонняя критика продолжалась до последнего времени.

Как сообщал OBOZ.UA, вчера Эрдоган встречался с министром иностранных дел страны-агрессора России Сергеем Лавровым. Политики обсудили перспективы завершения полномасштабного российского вторжения в Украину.

После этого Эрдоган заявил, что "путь к справедливому и крепкому миру может быть проложена только при наличии уравнения, в котором представлены все заинтересованные стороны". То есть, как сказал он в адрес президента США, "Украина должна быть включена в проведение переговоров".

Очевидно, подразумеваются текущие переговоры Америки и России в Саудовской Аравии, на которые Украину не приглашали.

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