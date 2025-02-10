'Европа станет у ног хозяина': Трамп в своей соцсети Truth распространил скандальное заявление Путина. Фото

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social распространил ссылку на статью, в которой было приведено недавнее заявление российского диктатора Владимира Путина. Глава Кремля назвал Трампа "хозяином", к "ноге" которого якобы должна "стать" Европа.

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Соответствующий пост Трамп опубликовал вечером 9 февраля. В своей соцсети Truth Social он распространил материал американского телеканала CNBC, где было процитировано скандальное заявление российского диктатора.

"Путин заявил, что Европа "встанет у ног господина", поскольку тарифы Трампа встревожили союзников", – говорится в заголовке статьи.

Напомним, 2 февраля Путин сделал циничное заявление о новой власти в Соединенных Штатах и ее внешней политике.

В интервью пропагандисту телеканала "Россия" диктатор сказал, что Трамп "быстро наведет порядок" и лидеры Европы "встанут у ноги хозяина".

"Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью наведет там порядок быстро, это произойдет быстро, скоро. Все они станут у ноги хозяина, нежно помахивая хвостиком. Все станет на свои места", – сказал Путин.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты достигают прогресса в переговорах о прекращении войны между РФ и Украиной. При этом он не озвучил подробностей разговоров с Путиным.

В Кремле в воскресенье подтвердили коммуникацию Москвы с Вашингтоном и заявили, что она происходит по разным каналам. При этом непосредственных контактов Путина и Трампа не подтвердили.

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