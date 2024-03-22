Европа не готова воевать с Путиным, придется выбирать между обороной и социальными расходами – WSJ

Европейские страны осознают опасность со стороны России, но стоимость создания прочной защиты, способной противостоять в условиях потенциального отсутствия США, настолько велика, что угрожает социальной модели Европы, сложившейся после Холодной войны. Западноевропейским странам придется изменить общественные договора, потому что для построения мощной обороны нужны сотни миллиардов.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Издание отмечает, что российская угроза заставляет Европу выбирать между усилением обороны и социальными издержками.

Кандидат в президенты Дональд Трамп поставил под вопрос будущее Соединенных штатов в Североатлантическом альянсе. Российская армия продолжает наступление в Украине. В такой ситуации европейские лидеры стали осознавать угрозу безопасности континента.

В то же время, война в Украине и спор с США обнаружили пробелы в военном потенциале Европы, которой надо годами наращивать финансирование обороны, даже если правительства европейских стран сделают военные расходы политическим приоритетом, чего они не делали уже несколько десятилетий.

Лидеры Европейского Союза, которые встречались 21 марта, планируют решить проблему уязвимости обороны блока и его амбиций по расширению оборонной промышленности. Они должны принять болезненные решения, отмечает издание.

Укрепление безопасности Европы требует увеличения расходов на оборону. В то же время, в Евросоюзе замедляется экономический рост, и чтобы достичь необходимых военных расходов, нужно будет отказаться от значительного увеличения социальных.

Согласно анализу Международного института стратегических исследований (IISS), проведенному в 2019 году, Европе понадобится не менее 20 лет, чтобы создать европейские вооруженные силы, способные без помощи США отразить российское вторжение в Литву и соседние части Польши.

Создание таких оборонных сил может обойтись в 420 млрд долларов. А времени и денег не хватает.

Несмотря на то, что Украина уничтожила множество российской техники, РФ может восстановить армию в течение нескольких лет после завершения войны.

Европа же годами сокращала расходы на армию. Поскольку военным нужны годы для оснащения и подготовки армии, европейские правительства сталкиваются с необходимостью немедленного и жесткого компромисса между расходами.

Кроме того, Европа стала зависеть от США в вопросах обеспечения жизненно важного военного потенциала – противовоздушная оборона, дозаправка в воздухе, боевое инженерное обеспечение, артиллерия и боеприпасы. Европе трудно перебрасывать свои силы через границы без помощи Соединенных Штатов.

Вашингтон также предоставляет сложные средства разведки и наблюдения, необходимые для быстрого реагирования на угрозы. Он доминирует в обеспечении цифровой связи для вооруженных сил, позволяющей войскам безопасно подключаться и общаться во время конфликтов.

"У нас есть вооруженные силы, которые выглядят хорошо и блестяще, и системы, которые можно представить на экспорт... но они не готовы к войне", – сказал старший научный сотрудник по вопросам обороны Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия намерена напасть на НАТО в 2026-2027 годах. Он призвал НАТО срочно увеличить расходы на оборону.

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