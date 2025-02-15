Европа должна участвовать в переговорах по завершению войны в Украине, – глава МИД Китая

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что страна поддерживает "все усилия", направленные на организацию мирных переговоров по "украинскому кризису". В то же время, он отметил, что в возможных переговорах между Украиной и РФ также должна принимать участие Европа.

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Слова главы китайского внешнеполитического ведомства процитировали Financial Times в пятницу, 14 февраля. Он подчеркнул, что европейские страны также должны быть вовлечены в этот процесс и играть в нем важную роль.

"Китай хотел бы видеть все его усилия для достижения мира, особенно если США придут к общему пониманию с Россией. Эта война происходит на европейской земле. Европа должна играть важную роль в этом процессе", – сказал Ван И.

В то же время министр отверг возможность того, что Пекин откажется от российского газа, чтобы усилить давление на Москву. По его словам, Китай, прежде всего, должен руководствоваться интересами своих граждан.

"Если Китай перестанет покупать газ у России, где еще он сможет закупать такое же количество газа? Мы должны нести ответственность перед своим народом", – заявил он.

Пресс-служба МИД Китая также опубликовала сообщение о том, что Ван И во время диалога в Лондоне с британским коллегой Дэвидом Лемми поделился мнениями по поводу "украинского кризиса".

Он отметил, что Пекин всегда придерживается "четырех обязательств", выдвинутых президентом Си Цзиньпином как основной ориентир, и призвал "не обострять боевые действия и не подливать масла в огонь".

"Китай приветствует все усилия, направленные на мирные переговоры, и поддерживает построение сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности, чтобы наконец достичь долгосрочного мира и стабильности в Европе", — сказал он.

Министр добавил, что Пекин готов работать со всеми сторонами, включая ЕС, чтобы продолжать играть конструктивную роль в этом.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай предлагает США провести совместный саммит Дональда Трампа и Владимира Путина. Так, Пекин якобы хочет помочь прекратить войну в Украине, а также способствовать миротворческим усилиям после возможного перемирия.

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