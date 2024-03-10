Европа должна наработать план действий на случай выхода США из НАТО – The Telegraph

Бывший советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон предполагает, что он попытается выйти из Североатлантического альянса, если его переизберут президентом США. Ввиду этого европейские страны должны подготовиться на случай, если Соединенные Штаты решат выйти из НАТО.

Об этом пишет британская газета The Telegraph, ссылаясь на слова иностранных дипломатов из стран-членов НАТО. В прошлом месяце издание сообщило, что у правительства Великобритании нет плана на случай такого сценария.

"Однако в других столицах начали понимать, что такие приготовления должны быть сделаны. Один европейский дипломат сказал, что комментарии Трампа "конечно" вызывают "беспокойство", ведь "никто не знает, что он собирается делать дальше", – говорится в статье.

Так, дипломаты из стран-членов НАТО заявили, что европейским странам необходимо "осуществить планирование" и пересмотреть текущий оборонный потенциал в свете угроз со стороны бывшего президента США.

Перспектива возможного возвращения Трампа в Белый дом вызвала беспокойство в Европе насчет американской поддержки Украины, а также приверженности США НАТО.

Один из собеседников The Telegraph подчеркнул, что страны НАТО должны спланировать сценарий, по которому Трамп ослабит американскую преданность Альянсу. "Нужна подготовка", – сказал он.

Ким Даррок, бывший посол Великобритании в США, также является одним из тех, кто считает, что британское правительство должно быть готово ко всем непредвиденным ситуациям, если Трамп будет переизбран.

Как сообщал OBOZ.UA, после скандальных заявлений американского политика Дональда Трампа о НАТО в Европе заговорили о создании альтернативы Североатлантическому альянсу. В частности, ряд чиновников выступают за общеконтинентальное дополнение к НАТО, которое будет работать в сочетании с гарантиями безопасности США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!