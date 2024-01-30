Европа должна быть готова к победе Трампа и ее последствиям – президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Европа должна готовиться к возможности победы на президентских выборах в США бывшего главы государства Дональда Трампа. Это может иметь достаточно негативные последствия, как для Европы, так и для Украины.

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Об этом он рассказал в интервью TVN24. По словам Петра Павела, если Трамп победит на выборах, то США заключит соглашение с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, что может оказаться невыгодным, среди прочего, для Украины.

"В таком случае мы окажемся перед свершившимся фактом, с которым нам придется иметь дело. Речь идет не о подрыве трансатлантических связей, не о том, чтобы подвергать сомнению Соединенные Штаты как союзник, но мы должны реалистично признать, что Дональд Трамп видит многое по-другому", – пояснил он.

Чешский лидер добавил, что в случае победы Трампа на демократических выборах необходимо уважать решение американского народа.

"Но мы должны быть готовы к этому, потому что, безусловно, будут определенные последствия", – объяснил он.

Кроме того, Петр Павел также подчеркнул, что у Украины, в отличие от России, сейчас есть ограниченные возможности на поле боя. Поэтому союзники рекомендуют ограничить наступательные действия и укрепить оборону.

По словам чешского лидера, для этого Киеву необходимо не только чисто оборонительное оружие, но и оружие, которое позволит нарушить пути снабжения российской армии. К примеру, артиллерия или крылатые ракеты большей дальности, а также самолеты F-16.

"Только баланс сил может дать обеим сторонам понять, что дальнейших успехов им не достичь и что пришло время переговоров", – добавил он.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан расхвалил одиозного политика Дональда Трампа, назвав его "самым успешным на международной арене президентом США". Орбан намекнул: мол, полномасштабной войны России в Украине не было бы, если бы Штаты возглавлял Трамп.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно Дональд Трамп заявил о намерении бороться до последнего с соглашением Сената о государственной границе США. Также он похвалил республиканца, спикера Палаты представителей Майка Джонсона за то, что тот объявил законопроект "мертвым".

– Трамп не раз публично расхваливал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного своими пророссийскими взглядами. По словам Трампа, Орбан якобы "великий лидер в Европе".

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