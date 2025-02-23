Помощь Украине "стоит денег" и Польша должна была получить от Киева "гарантии возврата". В то же время, экономическое присутствие Соединенных Штатов является гарантией безопасности Украины.

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Такое мнение высказала депутат Европарламента польской антиукраинской партии "Конфедерация" Анна Брилко, сообщает Onet. "Помощь стоит денег", – подчеркнула Брилко.

Она добавила, что с начала полномасштабного вторжения Польша, которая помогала Киеву, должна со своей стороны получить от Украины "гарантию возвращения" оказанной помощи.

Также Брилко отметила, что нынешние действия президента США Дональда Трампа обусловлены ожиданием оплаты за оказанную помощь для Украины. По ее словам, в обмен на гарантии безопасности американцы ожидают доступа к редкоземельным металлам.

На вопрос, не является ли это неоколониализмом, Брилка ответила, что нет. Она подчеркнула, что речь идет об обусловленности предоставления помощи, которая имеет определенную стоимость.

Напомним, 3 февраля стало известно, что Дональд Трамп ожидает от Украины "редкоземельных металлов" в обмен на продление помощи со стороны США. По словам республиканца, он хочет от Украины гарантий. В частности, глава Белого дома отметил, что якобы уже получил уведомление от украинской стороны о готовности заключить соответствующее соглашение.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам министра экономики Юлии Свириденко, Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами по разработке и переработке критически важных ископаемых, в частности, титана, лития, урана и редкоземельных металлов и привлекает инвестиции в эту отрасль.

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