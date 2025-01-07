В Тибете произошло мощное землетрясение: погибли 53 человека, десятки пострадали. Фото и видео

Утром 7 января в автономном китайском районе Тибете произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали десятки людей. Магнитуда подземный толчков достигала показателя 7,1.

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Эпицентр толчков был зафиксирован на глубине почти 10 километров. Об этом сообщает NBC News.

Наиболее от стихийного бедствия пострадал уезд Дингри в Шигадзе, горном регионе на западе Китая, граничащем с Непалом. Шигадзе, который находится примерно в 380 км от тибетской столицы Лхасы, является резиденцией Панчен-ламы, второй по значимости духовной фигуры в тибетском буддизме после Далай-ламы.

По данным китайского государственного информационного агентства "Синьхуа", погибло не менее 53 человек, еще 62 человека получили ранения. Многие дома вблизи эпицентра рухнули, и некоторые люди оказались под завалами.

Китайские власти напрвили в этот район около 1500 спасателей. Полный масштаб катастрофы все еще оценивается.

В бюро по сейсмологии Тибета сообщили, что они не могут предоставить оценку числа жертв, поскольку все еще уточняют цифры. Регион, который находится вблизи крупной линии разлома Индийской и Евразийской тектонических плит, является местом частой сейсмической активности. В 2015 году землетрясение магнитудой 7,8 баллов недалеко от Катманду, столицы Непала, унесло жизни почти 9000 человек, ранения получили более 20 тыс. человек.

Исследователь из Китайского центра сейсмологических сетей Цзян Хайкунь сообщил, что существует угроза повторных толчков. Эксперт отметил, что может произойти землетрясение магнитудой около 5 баллов, при этом вероятность более сильных толчков невелика.

Военно-воздушные силы Китая начали спасательную операцию и направили беспилотники в пострадавший район, расположенный у подножия горы Эверест. В регионе отключены электро- и водоснабжение.

Председатель КНР Си Цзиньпин также призвал к проведению всесторонних поисково-спасательных работ, чтобы свести к минимуму жертвы и переселить пострадавших жителей.

Напомним, у северного побережья американского штата Калифорния в декабре произошло мощное землетрясение с магнитудой 7,0. Для прибережных районов Калифорнии и Орегона объявлялась угроза цунами, но разрушительные волны не достигли берега.

Как сообщал OBOZ.UA, землетрясения являются одними из самых смертоносных стихийных бедствий на Земле. О том, как и почему они возникают, а также о том, где находятся самые опасные зоны в Украине – читайте в материале по ссылке.

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