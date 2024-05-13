'Этот процесс не может продолжаться вечно': Дуда сказал, когда Польша поспособствует вступлению Украины в ЕС

Процесс вступления Украины и Молдовы в Европейский союз не может быть только обещанием и продолжаться вечно. Президент Польши Анджей Дуда призвал активизировать интеграцию обоих государств в ЕС.

Об этом он заявил 13 мая во время церемонии принятия присяги у четырех новых министров польского правительства. Его цитирует издание Wnp.pl.

Дуда подчеркнул, что Польша во время своего председательства в ЕС в первой половине 2025 года должна сделать все возможное, чтобы приблизить процесс вступления Украины в Евросоюз.

"Европейский союз 20 лет назад открыл для нас свои ворота благодаря нашему вступлению в ЕС. Приведем к тому же, сделаем все возможное, чтобы эти ворота также открылись для Украины, Молдовы, стран Западных Балкан, чтобы это не был вечный процесс вступления. , чтобы это не было только обещания, а чтобы эти страны действительно оказались в ЕС", - заявил Дуда.

Анджей Дуда отметил, что председательство Польши в ЕС будет связано с вопросами безопасности. Поэтому он хочет, чтобы Польша организовала два важных саммита: ЕС-США и ЕС-Украина, чтобы поддержать Украину по вопросам российской агрессии и членства в ЕС.

"Я хотел бы, чтобы мы хорошо сотрудничали в организации этих важных мероприятий и провели их достойно", - подчеркнул президент Польши.

По словам Дуды, было бы уместно организовать саммит ЕС-Украина 24 февраля – в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Я надеюсь, что саммит ЕС-Украина сможет организовать примерно в годовщину российского нападения, чтобы акцентировать наше европейское сопротивление против российского империализма и дать сигнал, что ЕС сделает все возможное, чтобы затормозить этот империализм", - подчеркнул Дуда.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия намерена напасть на НАТО в 2026-2027 годах. По его словам, есть доказательства того, что именно для этого российский диктатор Путин удваивает темпы перехода РФ к военной экономике.