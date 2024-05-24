"Это важный момент": Макрон подверг критике Путина за отказ от перемирия на время Олимпиады

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал кремлевского диктатора Владимира Путина за отказ от перемирия на время Олимпийских игр. По словам французского лидера, подобная позиция руководителя РФ в действительности свидетельствует о неготовности к миру, хотя Путин неоднократно убеждал мир в обратном.

Соответствующее заявление Макрон озвучил в интервью CNBC. В частности, он напомнил о многочисленных заявлениях российского диктатора о якобы готовности прекратить кровопролитную войну.

"Это важный момент для понимания, ведь до сих пор президент Путин еженедельно заявлял, что он открыт для мира", – сказал президент Франции.

Теперь же глава Кремля получил конкретное предложение по миру, но отклонил его, добавил Макрон.

"Именно поэтому всем в мире теперь понятно, что он решил начать свою войну. Он не готов к миру", – констатировал французский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом месяце Макрон предложил ввести режим прекращения огня в войнах между Украиной и РФ и Израилем и ХАМАС, а также в войне в Судане, в частности, во время Олимпийских игр, которые состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Он пообещал со своей стороны приложить максимум усилий по достижению "олимпийского перемирия".

Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны скептически высказался об идее перемирия на время Олимпиады. По его словам, это не работает с российским агрессором, к тому же враг может использовать режим тишины, чтобы на танках подъехать поближе и затем пойти в наступление.

Зеленский также подчеркнул, что в вопросе перемирия Путину доверять нельзя.

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