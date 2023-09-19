'Это важно для обеспечения поставок': Норвегия передаст Украине десятки грузовиков

Норвегия безвозмездно передаст Украине около 50 гусеничных грузовых машин NM199. Они способны перевозить грузы там, где не проходят колесные грузовики.

NM199 можно использовать для перевозки боеприпасов, продовольствия и воды для украинских военных, находящихся в "полях". Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам, сообщает сайт правительства страны.

По словам главы оборонного ведомства Норвегии, 50 гусеничных грузовиков, которые получат украинские воины, облегчат для них выполнение логистических задач в условиях бездорожья.

"Они важны для доставки грузов в районы, где нет дорог",– подчеркнул министр обороны Бьёрн Арильд Грам.

Видео дня

Речь идет о грузовиках NM199 – норвежской версии машин M548.

Благодаря гусенчному ходу, эти грузовики способны маневрировать там, где не может пройти колесная техника. Именно поэтому подобное дополнение к грузовым машинам на колесах является очень важным в условиях боевых действий. Ведь эти грузовики помогут обеспечивать украинских воинов на поле боя боеприпасами, продовольствием и водой.

В норвежском правительстве подчеркнули, что предназначенные для передачи машины находились на хранении в армии Норвегии, однако находятся в хорошем состоянии. Сейчас они проходят обслуживание перед отправкой в Украину.

"Украина по-прежнему остро нуждается в военной поддержке в борьбе с силами российского вторжения. Норвегия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – заверил заявил министр обороны Норвегии.

Напомним, ранее в Минобороны Норвегии заявили, что российское вторжение провалилось. Также там подчеркнули, что эта страна и дальше будет твердо стоять на стороне Украины.

И эти слова норвежцы не раз подтверждали действиями. Так, 24 августа стало известно о решении Норвегии предоставить Украине ракеты для IRIS-T и противоминную технику. Также эта страна передавала наземные системы ПВО NASAMS и основные боевые танки и среди первых объявила о готовности поставить Украине боевые самолеты F-16.