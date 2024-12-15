'Это укрепление государства Израиль': правительство Нетаньяху одобрило план расширения поселений на Голанских высотах

Правительство Израиля в воскресенье, 15 декабря, одобрило план расширения израильских поселений на Голанских высотах. В Кабинете министров заявили, что действуют "в свете войны и нового фронта, стоящего перед Сирией".

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Об этом сообщило издание The Jerusalem Post. В израильском правительстве добавили, что планируют удвоить свое население на Голанах.

"Укрепление Голан укрепляет Государство Израиль, и это особенно важно в это время. Мы продолжим удерживать их, заставим их процветать и поселимся на них", – сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он также отметил, что этот шаг необходим, поскольку на границе Израиля с Сирией открылся "новый фронт" после падения режима сирийского диктатора Башара Асада.

В канцелярии главы правительства сообщили, что министры единогласно утвердили проект на сумму в 40 млн шекелей (10,4 млн евро) с целью стимулировать демографический рост на Голанах. При этом власти Израиля отмечают, что угрозы со стороны Сирии остаются, несмотря на умеренный на данном этапе тон новых властей этой страны.

Голанские высоты – скалистое плато длиной около 60 км и шириной 25 км. Они остаются спорной территорией на Ближнем Востоке. Сейчас там расположено более 30 израильских поселений и проживает около 20 тысяч человек, а также около 20 тысяч сирийских жителей. Большинство из них друзы, которые остались, когда территория перешла под контроль Израиля.

Через несколько дней после бегства сирийского диктатора Асада израильские войска вошли в буферную зону, разделяющую Голанские высоты от Сирии.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 декабря Израиль атаковал военные цели недалеко от Дамаска. Как минимум 17 ударов ЦАХАЛ нанес по стратегическим туннельным комплексам, предположительно предназначенным для хранения и запуска баллистических ракет, и аэропортам.

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