'Это только начало': Шольц прокомментировал 'украинский' саммит в Саудовской Аравии

Канцлер Германии Олаф Шольц положительно отозвался о саммите в Саудовской Аравии, который прошел в начале этого месяца, для обсуждения реализации Формулы мира для Украины. Политик отметил, что дипломатическая встреча крайне важна, но выводы делать рано.

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"На самом деле это только начало", – обозначил немецкий канцлер в эфире ntv. При этом он добавил, что подобных встреч с таким количеством международных участников еще не было, особенно он поприветствовал присутствие Китая.

Шольц считает, что союзники Украины должны и дальше искать пути урегулирования военного конфликта путем переговоров. Конечно, это не говорит о том, что военную помощь украинской армии, вынужденной защищаться и освобождать собственные территории, следует сокращать.

"Я лишь обращаю внимание, что надо продолжать эти переговоры, потому что они очень конкретно увеличивают давление на Россию. Москва должна осознать, что она на ложном пути и должна вывести войска, и тогда мир станет возможным", – заключил государственный лидер ФРГ,

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по мнению официального Киева, переговоры относительно украинской формулы мира, которые состоялись в Саудовской Аравии, стали прорывом для Украины. Наше государство показало, что можно сплотить глобальную поддержку вокруг предложенного президентом Зеленским плана по прекращению начатой Россией войны.

Важно, что представитель Китая на этой встрече продемонстрировал, что не хочет быть союзником России. Пекин четко дал понять, что готов участвовать в дальнейших международных переговорах по прекращению российской войны в Украине.