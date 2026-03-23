Значит, на этой неделе должна вырисоваться ситуация вокруг Ирана. Или начнется деэскалация, или станет понятно, что этот конфликт затянется.

Далее текст на языке оригинала.

Чому саме цей тиждень? Більшість країн і бізнесів станом на зараз вигадують тимчасові заходи щодо ціни на пальне. Але так довго тривати не може. І, на мою думку, цей тиждень є останнім перед тим, як всі почнуть ухвалювати рішення в довгостроковій перспективі. Іншими словами розпочнеться підготовка до рецесії. Бізнес почне переглядати ціни і стратегії в довготривалому періоді, що буде мати наслідком планування скорочення виробництва, оскільки неминуче зростання цін призведе до падіння попиту. Уряди почнуть включати механізми регулювання попиту на пальне.

Тому або конфлікт спаде, або Трамп вигадає інше рішення з розблокування Ормузької протоки, або світ чекає глобальна рецесія.

Слідкуємо.