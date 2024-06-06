'Это ответ на действия Путина': в США не считают, что разрешение бить по территории РФ повысит уровень эскалации

В Государственном департаменте США прокомментировали разрешение главы Белого дома Джо Байдена на ограниченные удары ВСУ по военным целям на территории России. В американском ведомстве не считают, что такой шаг со стороны Вашингтона может повысить уровень эскалации.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге в среду, 5 июня, сказал, что такие удары помогут Украине лучше защищать себя от атак российских оккупационных войск. Его слова процитировало агенство Укринформ.

Миллер подчеркнул, что причиной такого решение стали действия российского диктатора Владимира Путина. Он отметил, что Соединенные Штаты "продолжат принимать соответствующие меры в ответ на то, что сделал Путин, чтобы дать возможность Украине защитить себя".

Представитель Госдепа напомнил, что Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину и ведет войну, поэтому именно РФ является в этой войне агрессором. Именно Путин постоянно повышает уровень эскалации.

"Россия стягивает свою военную технику вплоть до границы и применяет ее для обстрела гражданских целей, и мы считаем целесообразным, чтобы Украина могла защититься", – добавил представитель Госдепартамента США.

Напомним, что представитель Белого дома Джон Кирби накануне отметил, что в Вашингтоне не исключают, что разрешение Силам обороны Украины бить вооружением США по территории России может быть расширено. По его словам, это будет зависеть от ситуации на поле боя.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки разрешили Украине ограниченно бить предоставленным оружием по РФ. ВСУ теперь могут перехватывать ракеты и авиацию еще над территорией РФ, бить по военным целям и вести контрбатарейный огонь по другую сторону границы. Запускать по России ракеты большой дальности, такие как ATACMS, все еще запрещено.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что разрешение атаковать военные цели за украинско-российской границей – важный и долгожданный шаг партнеров "в правильном направлении". Однако Украина продолжает работу, чтобы расширить зону применения западного оружия на территории РФ.

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