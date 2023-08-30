'Это невозможно': Орбан снова заявил, что Украина не сможет выиграть войну, и рассказал о преимуществах России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал ложью позицию Соединенных Штатов, которые твердо убеждены в окончательной победе Украины над Россией на своих административных территориях. Опальный политик, известный своей дружбой с диктатором Кремля Владимиром Путиным, считает, что армия оккупантов обладает всеми преимуществами, чтобы добиться своего.

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Об этом Орбан сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое распространяют на пропагандистских ресурсах россиян. Венгерский премьер считает, что для победы в войне главное количественный ресурс, а у России он очевидно больше.

"В США существует мнение, что Украина выигрывает эту войну. Это ложь. Не просто недопонимание, а ложь. Каждый, кто занимается политикой, понимает, что это невозможно. У Украины меньше солдат и они закончатся быстрее, чем у российской армии. И тогда им нужны будут новые люди. Откуда они возьмутся?", – задается вопросом Орбан.

Опальный политик считает, что в таком случае Киев обратится к международным партнерам за помощью, на этот раз, за живой силой. Однако отвечать поддержкой в этом случае категорически нельзя.

"Если любая западная страна пошлет свои войска, это будет означать прямую войну между Западом и Россией. И мы немедленно окажемся в Третьей мировой войне. Это очень опасный момент", – стращает запад путинский товарищ.

Напомним, еще в июне одиозный друг Путина наотрез отказывался поддерживать контрнаступление войск Сил обороны по освобождению Украины от российских захватчиков. Орбан настоятельно призывал Киев сесть за стол переговоров с Москвой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента обозначили, что Орбан своими заявлениями унижает европейские ценности. Венгерскому политику следует признать полную суверенность и субъектность Украины как государства, иначе он дискредитирует свое членство в ЕС,

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