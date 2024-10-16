'Это некстати': США призвали Россию не угрожать ядерным конфликтом

Заявления уже бывшего посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, недавно пригрозившего Соединенным Штатам "лобовым ядерным столкновением" с Россией, в США назвали "неуместными". Там также отметили, что это не первые такие заявления.

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Это сделал спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер. Американца попросили прокомментировать заявление российского "дипломата", но Миллер по этому вопросу был лаконичен.

"Я считаю, что для России неуместно продолжать делать подобные заявления. Заявления, которые мы слышим уже в течение некоторого времени", – отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Подразумевается заявление бывшего посла России в США Анатолия Антонова. После освобождения от должности в интервью российским пропагандистам Антонов пригрозил США ядерным конфликтом в случае предоставления Америкой разрешения Украине бить дальнобойным оружием в глубь России.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников не подвергаться страху ядерных угроз диктатора России Владимира Путина. Он подчеркнул, что НАТО является мощным альянсом, готовым дать отпор любым угрозам.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия отозвала из США своего посла Анатолия Антонова. Кто займет эту должность вместо него, до сих пор неизвестно.

Анатолий Антонов возглавлял дипломатическое представительство России в США с 2017 года, тогда же стал постоянным наблюдателем при Организации американских государств. В структурах МИД он работает с 1978 года.

Напомним также, что Молдова объявила персоной нон грата и выслала из страны сотрудника посольства России Олега Васнецова. Представителя страны-агрессора уличили в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.

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