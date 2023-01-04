Свеженазначенный министр иностранных дел Израиля Эли Коэн поспешил провести телефонные переговоры с Сергеем Лавровым. Будьте уверены – в этих переговорах глава израильского МИДа не выразил возмущения сближением Москвы и Тегерана. Нет, этот телефонный звонок был призван уверить Кремль: война, геноцид украинского народа и пренебрежение всеми нормами человеческого сосуществования никак не повлияли на устоявшиеся отношения политических элит.

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Беннет и Лапид, пытавшиеся, хоть и в очень ограниченном объеме, предоставить помощь Украине и доказать таким образом, что Израиль является частью западного прогрессивного мира, – остались в прошлом. А Биби Нетаниягу все так же верен своему кремлевскому патрону.

Это происходит ровно в тот момент, когда Россия готовится закупить не только новую партию иранских беспилотников, но и баллистические ракеты, направляя, вероятно, миллионы долларов в казну Исламской республики, государства, чей raison d'etre – уничтожение Израиля.

Ровно в тот момент, когда Иран сжег последние мосты к возобновлению ядерной сделки – и теперь ничто не остановит его от создания ядерной бомбы. А Путин, может быть, даже этому посодействует.

Разворот на укрепление отношений с Россией – это не только предательство Украины. Это предательство интересов Израиля.