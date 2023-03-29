''Это не Россия, детка!'' В Кыргызстане поставили на место россиянку, которая требовала говорить с ней на русском. Видео

В Кыргызстане поставили на место россиянку, требовавшую, чтобы с ней общались на русском языке. Ей посоветовали выучить язык государства, в котором она живет.

Видео дня

Два кыргыза также напомнили россиянке, что Кыргызстан – это не Россия. Ролик с перепалкой появился в сети.

Конфликт между россиянкой и двумя кыргызами, судя по видео, вспыхнул на одном из кыргызских рынков. Там русскоязычная покупательница потребовала обслуживать ее на русском языке.

"Ты тут ходишь, права качаешь. Общайся на кыргызском тогда. Ты же в Кыргызстане живешь!" – пристыдил ее один из кыргызов.

"А ниче, что у нас два официальных языка признано? Что ты мне за язык, что за национализм качаешь мне сейчас?" – возмутилась россиянка.

В ответ оппонент напомнил ей об элементарном уважении к стране и ее народу, заключающемся в использовании на территории страны, в которой они находятся, ее государственного языка.

"А почему мы тогда в России общаемся на русском? Вот какая ты, двуличная!" – заявил он.

Россиянка замечание не восприняла и принялась жаловаться прохожим на то, что ее "обижают".

"Я не знаю, кто эти люди, они здесь продавцы или покупатели. Они меня оскорбили. Обзывают меня мразью и не могут попросить прощения", – возмущалась она.

"Мы кыргызы, еще раз тебе говорю! Мы в Кыргызстане родились... "Это не Россия, детка. Это Кыргызстан", – парировал один из кыргызов.

Напомним, ранее депутаты Верховной Рады Украины приняли закон, согласно которому условием принятия в гражданство будет сдача экзаменов, в частности на владение украинским языком. За законопроект №7606 проголосовал 281 народный избранник.

Также сообщалось, что согласно соцопросам 52% украинцев выступают категорически против изучения русского языка в школах. В 2019-м только 8% украинцев считали, что русский язык изучать вообще не нужно.