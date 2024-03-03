'Это может усугубить ситуацию': спикер Сейма Польши заявил о неготовности НАТО к участию в войне в Украине

В Польше заявили, что физическое присутствие солдат НАТО в Украине "усугубит ситуацию". Альянс не готов к такому шагу.

Об этом заявил спикер Сейма Польши Шимон Головня в интервью телемарафону, пишет Liga.net. Он подчеркнул, что если бы в Украине погиб хотя бы один солдат НАТО, весь блок должен был бы расценивать это как нападение на себя.

По словам Головни, НАТО не готово размещать войска в Украине.

"Я думаю, что это гораздо сложнее, чем думают некоторые люди даже в Европе. Не хочу быть нечестным, поэтому скажу, что это будет проблемой для многих стран НАТО. Я знаю, что сказал президент Макрон и какова его идея в целом, но не думаю, что НАТО готово к такому участию в этой войне", – отметил спикер польского Сейма.

При этом он считает проблематичной даже отправку в Украину военных из отдельных стран, входящих в Североатлантический альянс.

"Если солдаты из страны НАТО, даже отдельной страны – члена НАТО, будут атакованы или погибнут на вашей территории в этой войне, мы будем рассматривать это как атаку на весь Альянс, хоть это и произойдет в Украине. Мы будем вынуждены дать коллективный ответ. НАТО – это как братство, один за всех и все за одного. Поэтому мы дискутируем по этому поводу", – рассказал Головня.

Он подчеркнул, что, по его мнению, Украине сейчас люди нужны гораздо меньше, чем достижения технологического превосходства над Россией. Технологии, считает Головня, способны принести Украине победу, тогда как участие в конфликте солдат НАТО может усугубить ситуацию.

"Каждый раз, как вы получаете технологическое преимущество, вы выиграете. Это самое главное. Вам нужно новое оружие, вам нужна информация с поля боя, вас нужно поддерживать многими способами. Но мы должны быть очень осторожны, если речь идет о физическом присутствии солдат НАТО, потому что это может усугубить ситуацию. Я думаю, что это может усугубить ситуацию", – отметил политик.

Напомним, ранее Макрон сделал ряд заявлений по поводу размещения западных войск в Украине и поставки дальнобойного оружия. По его словам, западные лидеры обсуждают возможную потребность в будущем отправить в Украину свои войска, консенсуса по этому вопросу нет, однако возможность такого развития событий отбрасывать нельзя.

Заявления Макрона поспешили опровергнуть некоторые западные лидеры, в том числе федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Сам же президент Франции впоследствии заявил, что сознательно предложил отправить войска в Украину.