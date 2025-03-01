Это многое объясняет! В сети упомянули фото Джей Ди Вэнса в футболе СССР

На фоне резких заявлений вице-президента США Джей Ди Вэнса в Белом доме в социальных сетях снова "завирусилось" старое фото, на котором тот одет в красную футболку с серпом и молотом. Надпись на одежде содержит аббревиатуру USSR, что означает "Союз Советских Социалистических Республик".

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Снимок начал распространяться по сети еще в июле 2024 года, когда в США активно продолжалась предвыборная кампания. Пользователи соцсетей живо обсуждали, действительно ли на фото изображен Вэнс, и что могло стать причиной такого выбора одежды.

Как выяснили журналисты Snopes, фото является настоящим, хотя его точное происхождение неизвестно. Однако там действительно Вэнс, одетый в футболку с советской символикой. Снимок вызвал активный спор в сети, а некоторые пользователи видят в нем политический подтекст.

"Между тем возле него стоят двое борцов и ирландец с подтяжками. Может, Хэллоуин?" – прокомментировал фото один из пользователей X.

Представители команды Вэнса подтвердили, что это был костюм на Хэллоуин, в котором он превратился в борца WWE Николая Волкова. Впрочем, они затруднились сказать, когда именно было сделано фото.

Волков, настоящее имя которого Иосиф Хрвое Перузович, был хорватско-американским спортсменом, выступавшим на профессиональном ринге с 1970-х по 1995 год. В своих шоу он часто выходил на арену в образе советского борца, используя символику СССР.

Вместе с Вэнсом на фото были и другие люди, одетые в футболки с надписью "Новый мировой порядок", как одноименная американская группа профессиональных борцов.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в США. В Белом доме он встретился с главой государства Дональдом Трампом, а ранее пообщался с американскими сенаторами.

Во время общения с журналистами в Овальном кабинете Зеленский вступил в публичную ссору с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, в которую вмешался Трамп. Они спорили на повышенных тонах войны в Украине, а происходило это при телекамерах. Трамп обвинил украинского коллегу в неуважении, неблагодарности и призвал его не указывать, как действовать Америке, потому что Украина с начала войны в невыигрышном положении.

Президент Украины досрочно покинул Белый дом, а запланированная пресс-конференция была отменена. Financial Times писало, что Вэнс и Трамп готовились к ссоре с Зеленским, чтобы поставить его в более слабую позицию на переговорах.

Трамп после встречи с Зеленским и спора с ним заявил, что украинский президент "оскорбил" Соединенные Штаты и "не готов к миру", если к нему привлечена Америка.

Мировые лидеры поддержали Зеленского и Украину на фоне напряженного визита в Белый дом, а сам президент выразил благодарность Америке, в том числе и Трампу, за визит.

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