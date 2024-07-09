'Это дипломатическая тактика России': Бессмертный объяснил, что стоит за массированным обстрелом Украины 8 июля

Массированная атака РФ на Украину 8 июля, унесшая жизни более трех десятков людей, является дипломатической тактикой страны-агрессора. Так Россия хочет навязать нам и всему миру свою позицию.

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Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал дипломат и эксперт по международной политике Роман Бессмертный. В то же время он отметил, что тезис о "принуждении к миру", который начал распространяться после этого обстрела, не соответствует действительности.

"Здесь лучше связать разговор, который велся недавно со стороны Путина о том, что на столе лежит Стамбульский документ, и эти обстрелы. Это очень связано. А что касается разговора Виктора Орбана, он решает свои проблемы", – отметил дипломат.

Так он высказался о визите венгерского премьера в Украину, во время которого тот предложил прекратить огонь на время, чтобы потом перейти к переговорам. После этого Орбан отправился в Москву, где встретился с диктатором Владимиром Путиным.

"Собственно, после лепета Орбана в Киеве было понятно, какое будет развитие событий дальше. Потому что могу вам сказать как участник Трехсторонней контактной группы, как только там выходили на подобные тезисы, надо было ожидать обязательно какой-то пакости со стороны Кремля. Или фронтовых обстрелов, или обстрелов тыла, или каких-то диверсионных операций и так далее", – заметил Бессмертный.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 8 июля страна-террорист Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг обстрелял ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города. Погибли по меньшей мере 37 человек, среди них трое детей. Более 170 человек получили ранения.

– Во время обстрела Киева оккупанты попали в здание детского медицинского учреждения. Речь идет о больнице "Охматдет", где повреждены несколько корпусов, в том числе токсикологический, есть пострадавшие и погибшие.

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