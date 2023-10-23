'Это чрезвычайная ситуация, мы должны активизироваться': лидер республиканцев назвал Россию, Китай и Иран новой 'осью зла'

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл (штат Кентукки) на фоне войн в Украине и Израиле заявил, что Россия, Китай и Иран являются новой "осью зла". По его словам, сегодня мир находится под большой опасностью, имея дело с "конкуренцией больших сил", которая совпадает с угрозами терроризма на Ближнем Востоке и кульминацией которой стало нападение ХАМАС на Израиль.

Об этом он говорил в интервью с Fox News. В частности, отметил, что Вашингтону и партнерам нужно оказывать финансовую поддержку странам для борьбы с российским или другим злом.

"Вы должны реагировать на условия, которые фактически существуют и представляют вам угрозу. Иранцы также представляют угрозу для нас. Следовательно, это чрезвычайная ситуация, поэтому мы должны активизироваться, так как имеем дело с осью зла в виде Китая, России и Ирана, которая является непосредственной угрозой для Штатов", – высказался республиканец.

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Макконнелл считает, что "администрация Байдена послала неправильный сигнал", когда окончательно вывела американские войска из Афганистана в конце лета 2021 года. По его убеждению, это было равноценно тому, что дать российскому диктатору Владимиру Путину "зеленый свет" для вторжения в Украину.

"И мы видим, что Иран, главный спонсор терроризма, посылает беспилотники в Россию, которая обстреливает Украину, а "Хезболла" и ХАМАС атакуют с помощью них израильтян. Итак, это все связано. Вы не можете отделить одну часть и сказать, что мы будем иметь дело только с этим. Это все связано", – повторил лидер республиканцев в Сенате США.

По его словам, все это, а также позиции Китая относительно войны России против Украины и нападения ХАМАС на Израиль, "нужно рассматривать как мировую проблему".

Что касается дополнительного бюджета для Киева и Тель-Авива, он подчеркнул: "если американцы собираются взять на себя финансовую ответственность за помощь нашим союзникам, то, разумеется, стремятся сделать и что-то,чтобы помочь себе". Здесь он подчеркнул, что в этом так же должны быть заинтересованы Южная Корея, Япония и Тайвань, зная, что Китай это наблюдает за боевыми действиями в двух странах.

"Это вопрос о том, является ли это серьезной угрозой для Соединенных Штатов. Если россияне не потерпят поражение, они следующим шагом пойдут в страну НАТО. Поэтому мнение о том, что наши азиатские союзники безразличны к Украине, абсолютно ошибочно. А мнение о том, что наша помощь Украине не полезна для нас, является чем-то ложным", – подытожил Макконнелл.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне войн в Украине и Израиле президент США Джо Байден заявил, что мир сегодня находится в поворотной точке в истории. Он призвал человечество объединиться, чтобы установить "новый мировой порядок".

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