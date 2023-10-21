'Мы находимся в поворотной точке в истории': Байден призвал установить 'новый мировой порядок'

Президент США Джо Байден заявил, что человечеству нужен "новый мировой порядок". Он отметил, что человечество находится в поворотной точке в истории.

Об этом он сказал на предвыборной встрече в Вашингтоне. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"Я думаю, что у нас есть возможность сделать что-то, если мы будем достаточно смелыми и уверенными, чтобы объединить мир как никогда раньше. Мы жили в послевоенный период течение 50 лет, и все работало чертовски хорошо, но это время прошло", – сказал Байден.

Американский лидер подчеркнул, что это должно "не умалять, а укреплять перспективу мира".

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"Новый… новый мировой порядок необходим. Мы находимся у поворотной точки в истории, и это значит, что решения, которые мы примем в последующие четыре или пять лет, определят то, какими будут последующие сорок-пятьдесят лет", – сказал глава Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, за выступлением Байдена в эфире в четверг вечером наблюдали около 20,3 миллиона зрителей. В своей речи он высказал запрос на экономическую поддержку во время войн в Израиле и Украине.

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