'Это были рецидивисты': польские пограничники поднялись по тревоге из-за стада овец на границе с Украиной. Видео

Пограничники в Польше были подняты по тревоге из-за нарушителей границы с Украиной, которыми оказалась стадо овец. Радары зафиксировали животных возле пункта пропуска "Корчевая – Краковец". По словам пограничников, это стайка "рецидивистов", ведь она уже не в первый раз заходит на территорию Украины.

Как передает RMF24, случай произошел в ночь на 30 марта на охраняемом участке заставы в Корчевой. Нарушителей границы "разоблачили" работники Бещадского отдела пограничной службы Польши.

Приборы известили о приближении к линии границы неизвестных фигур; на радарах было распознано стадо овец.

Животные пересекли границу и начали пастись. Пограничники предупредили владельца скота о неуправляемом стаде.

"Вдохновленное призывами хозяина, через некоторое время стадо вернулось в Польшу", – рассказал лейтенант Петр Закелаж, спикер командующего Бещадским отделом пограничной службы (BOSG).

По его словам, "в конце концов животных доставили в загон".

Пограничник добавил, что "в этом случае это рецидив".

"Оказывается, это не первая пограничная экспедиция этой "команды". Менее чем через две недели до этого овцы вышли на пограничную дорогу. Однако они тогда не решили переходить границу", – сказал Петр Закелаж.

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