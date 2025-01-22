'Это будет совершенно другая организация': премьер Хорватии в Давосе упомянул об Украине в контексте расширения ЕС

Дальнейшее расширение Европейского Союза на 8–9 новых стран потребует внесения институциональных изменений в его структуру и процесс принятия решений. В случае таких событий это будет "уже полностью другая организация".

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Об этом сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время панельной дискуссии по расширению ЕС в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает "Укринформ". По его словам, полномасштабное вторжение России в Украину стало важнейшим фактором в европейской истории.

"Еще одним "слоном в комнате", на которого нам придется реагировать, есть процесс принятия решений в Европейском Союзе и его институциональная архитектура. Евросоюз сегодня состоит из 27 стран. Если в него, теоретически, войдут еще 8 или 9 стран-членов – это будет уже полностью другая организация. Эти элементы являются ключевыми для расширения ЕС и для его динамики", – отметил хорватский премьер.

В свою очередь, война в Украине стала толчком для стран НАТО выполнять обязательства по выделению не менее 2% ВВП на оборону, тогда как при других обстоятельствах эти расходы могли бы быть меньше.

Вторым важным изменением является то, что Украину, Молдову и Грузию перевели из категории "соседние страны", не предусматривающей перспективы членства, в группу стран, рассматриваемых в контексте будущего расширения ЕС.

"Это произошло два с половиной года назад. Если бы ответные события не произошли в феврале 2022 года, эти страны были бы в очень отличной ситуации", – подчеркнул Пленкович.

Напомним, 21 января Владимир Зеленский выступил со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В своей речи гарант призвал Европу самостоятельно позаботиться о своей безопасности, "чтобы мир не мог позволить себе игнорировать это".

Как сообщал OBOZ.UA, по словам еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, ЕС должен кардинально пересмотреть подход к финансированию обороны и ускорить реализацию военных целей НАТО. Он добавил, что военная опасность со стороны России увеличивается, и если ЕС не изменит свой подход, уже через пять лет страна-террорист может быть готова к военной конфронтации с НАТО и Евросоюзом.

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