'Может быть готова к военной конфронтации': еврокомиссар призвал ЕС увеличить расходы на оборону из-за угрозы со стороны России

Европейский Союз должен кардинально пересмотреть подход к финансированию обороны и ускорить реализацию военных целей НАТО. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что военная опасность со стороны РФ растет и, если ЕС не изменит свой подход, уже через пять лет Россия может быть готова к военной конфронтации с НАТО и Евросоюзом.

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Такое заявление он сделал на конференции по случаю 20-летия Европейского оборонного агентства (EDA). Кубилюс призвал к пересмотру целей НАТО. Он подчеркнул необходимость быстрого согласия по Программе европейской оборонной промышленности (EDIP), что позволит увеличить производство вооружения.

"Я ожидаю, что парламент и Европейский совет быстро достигнут согласия по EDIP – Программе европейской оборонной промышленности. Это поможет увеличить производство. Целевые показатели НАТО должны быть достигнуты не позднее 2030 года вместо запланированного 2044 года", – сказал он.

Он также отметил, что текущие оборонные расходы ЕС не достаточны для сдерживания России.

В то время как Россия тратит на оборону 40% своего федерального бюджета, что составляет 9% ВВП, страны ЕС в прошлом году потратили на оборону лишь 1,9% ВВП. Кубилюс призвал ускорить выполнение военных целей НАТО, изменив срок достижения этих целей с 2044-го на 2030 год.

"Россия в этом году потратит 40% федерального бюджета на оборону и безопасность – это 9% ВВП. В то время как страны ЕС в прошлом году в среднем потратили лишь 1,9% ВВП на оборону", – отметил Кубилюс.

Он добавил, что прогресс в сфере производства боеприпасов уже ощутим. По его словам, благодаря программе ASAP выпуск артиллерийских снарядов увеличится с 300 тысяч в 2023 году до 2 миллионов в 2025 году. Совместные закупки по программе EDIRPA привлекли инвестиции ЕС в 300 миллионов евро, что позволило заключить контракты на 11 миллиардов евро.

Кубилюс подчеркнул важность изменения подхода к финансированию обороны, подчеркнув, что финансирование не должно зависеть от имеющихся ресурсов, а должно быть мобилизовано в соответствии с реальными потребностями.

"Если мы этого не понимаем, то Путин понимает. Он сказал своим вооруженным силам: "У нас нет финансовых ограничений. Мы не можем больше позволить себе фрагментированный, постепенный подход. Нам нужен подход "большого взрыва" для увеличения оборонного производства", – подчеркнул еврокомиссар.

Кубилюс также призвал к большему промышленному сотрудничеству в Европе для наращивания производственных мощностей, что позволит ЕС более эффективно отвечать на новые вызовы.

Напомним, Фридрих Мерц, лидер германской консервативной оппозиции и кандидат в канцлеры Германии, призвал европейских лидеров выступать на переговорах с США единственным голосом. Он подчеркнул, что только согласованность позиций гарантирует силу Европы на мировой арене и эффективное взаимодействие с новой администрацией президента Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Европу самостоятельно позаботиться о своей безопасности. Он подчеркнул, что "жизненно важно" поддерживать единство в Европе.

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