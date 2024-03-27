'Это будет сложно. Мы будем бороться': Вучич заявил о серьезной угрозе Сербии

Президент Сербии Александар Вучич вечером 26 марта сделал загадочное заявление о "тяжелых днях" для Сербии. Он намекнул на некую полученную информацию о прямых угрозах национальным интересам Сербии и составной части Боснии и Герцеговины – Республики Сербской.

Вучич также пообещал "в ближайшие дни" объяснить все сербскому народу и заявил, что "Сербия будет бороться и победит". Об этом говорится в сообщении президента страны в Instagram.

"Сербию ждут тяжелые дни. Сейчас трудно сказать, какие новости мы получили за последние 48 часов… Они непосредственно угрожают жизненно важным национальным интересам как Сербии, так и Республики Сербской. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми предстоящими проблемами, которые ожидают его впереди. Это будет сложно. Мы будем бороться. Сербия победит", – говорится в сообщении.

Какие именно угрозы предстали перед Сербией, Вучич не уточнил. Так же как не истолковал он и свои слова о борьбе и трудностях, ожидающих сербов. Поэтому в комментариях подписчики интересуются содержанием сообщения, а некоторые – прямо упрекает Вучича, что вместо туманных намеков он должен сказать прямо, если имеет какую-то точную информацию или доказательства – или не говорить ничего вообще.

Однако следующее сообщение президента Сербии содержит намек на то, что именно он мог иметь в виду: президент разместил фото со своим старшим сыном, одетым в футболку с изображением карты Косово и Метохии, поверх которой размещена надпись "Нет капитуляции" на сербском языке.

Напомним, в начале февраля стало известно, что Сербия расширяет военное и гражданское сотрудничество с Россией. Две страны подписали новый меморандум о здравоохранении между двумя странами. Кроме того, было объявлено о поставках российских беспилотников Белграду.

А в декабре 2023 года Сербия и Болгария завершили строительство газопровода, чтобы снизить зависимость от России.