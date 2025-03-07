'Это безумие': Трамп заявил, что 'было бы здорово', если бы все страны избавились от ядерного оружия

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что "было бы здорово", если бы все страны в мире отказались от ядерного оружия. Он сказал, что уже разговаривал на эту тему с Россией во время прошлого президентского срока, а также говорил об этом с главой КНР Си Цзиньпином.

Видео дня

Во время общения с журналистами в Белом доме в четверг, 6 марта, Трамп отметил, что "было бы отлично завершить войну в Украине, чтобы прекратились разговоры о ядерном оружии". Трансляцию брифинга на канале Fox News.

"Скажу, что мы достигли значительного прогресса с Украиной и Россией за последние дни. Было бы здорово это завершить, чтобы не говорить о ядерном оружии. Было бы здорово, если бы все лишились своего ядерного оружия", – заявил глава Белого дома.

У Вашингтона и Москвы самые большие запасы ядерного оружия, а у Пекина будет столько же через четыре-пять лет, сказал Трамп. Американский президент назвал ядерное оружие безумием и добавил, что было бы здорово разоружиться.

"Было бы замечательно всем разоружиться, потому что ядерное оружие - это безумие. Это действительно безумие. Я продвинулся далеко с Россией, несмотря на эту чушь о "России, России, России". Это была полная мистификация, устроенная плохими людьми. Но я был близок к программе с Россией по разоружению, и мы привлечем Китай. Я говорил с президентом Си, он был бы рад присоединиться. Но произошли плохие вещи, например сфальсифицированные выборы. Так что нам пришлось вернуться через четыре года", – рассказал президент США.

Он отметил, что хотел бы продолжить эти переговоры, отметив, что "денуклеаризация была бы невероятной".

Как сообщал OBOZ.UA, США при президентстве Дональда Трампа не собираются защищать страны НАТО, несмотря на статью 5 о коллективной обороне, если эти страны не будут платить "достаточные средства". Речь идет о 2% ВВП, которые члены Альянса договорились тратить на свою обороноспособность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!